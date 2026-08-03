Groundhog Day By Benjamin Picton, senior market strategist at Rabobank It’s Monday morning again and it feels like Groundhog Day as I sit down to write that the US President has (again) halted strikes on Iran and teased that a diplomatic breakthrough is close.
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