Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула Актер и музыкант заявил, что отдал жителям города свой "пандемийный долг" Концерт Дмитрия Певцова в Барнауле Актер и музыкант Дмитрий Певцов в понедельник, 27 февраля, выступил в Барнауле.