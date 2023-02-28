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Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула

Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула

Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула Актер и музыкант заявил, что отдал жителям города свой "пандемийный долг" Концерт Дмитрия Певцова в Барнауле Актер и музыкант Дмитрий Певцов в понедельник, 27 февраля, выступил в Барнауле.

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