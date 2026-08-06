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Контрафронт

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Мексика: По меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы из проезжавшего мимо...

Мексика: По меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля на улицах Рамон Корона и Алдама в Сан-Агустине, муниципалитет Тлайомулько-де-Суньига, штат Халиско, во второй половине дня по местному времени.

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