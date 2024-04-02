В зоне ZOV русские развеяли главный миф Запада – Дипломат Гаврилов

Специальная операция на Украине показала, что западным военным стандартам далеко до совершенства.Русская армия извлекла из СВО массу полезных уроков, а заодно развеяла множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.
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