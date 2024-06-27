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Лебедев: ВС РФ ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым

Российские военные нанесли удар в районе населённых пунктов Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крымский полуостров, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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