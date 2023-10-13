На сыроварне Олега Сироты в Истре в выходные пройдет «Юбилейный» гастрофестиваль

РИАМО - 14 окт. В выходные дни с 10:00 до 18:00 на Истринской сыроварне Олега Сироты отметят пятнадцатый «Юбилейный» гастрономический мини-фестиваль, где фермеры и ремесленники представят свою продукцию, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.