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Пушков оценил угрозы экс-посла США в адрес России

Пушков оценил угрозы экс-посла США в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 12 сентября, прокомментировал в своем Telegram-канале слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста о применении к России «очень серьезных санкций» в случае насильственного присоединения Украины.

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