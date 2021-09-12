Пушков оценил угрозы экс-посла США в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 12 сентября, прокомментировал в своем Telegram-канале слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста о применении к России «очень серьезных санкций» в случае насильственного присоединения Украины.
Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 12 сентября, прокомментировал в своем Telegram-канале слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста о применении к России «очень серьезных санкций» в случае насильственного присоединения Украины.
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