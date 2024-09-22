Президент США Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю», чтобы Украина получила всю необходимую помощь, — такое заявление директора по Европе Совета нацбезопасности США Майкла Карпентера уитирует американский официоз «Голос Америки».
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