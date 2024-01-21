Разница между ручками и тягами на кухонных шкафах. Когда использовать каждую из них?

Что нужно знать, прежде, чем делать ремонт кухниШкафы могут заставить комнату чувствовать вас старым(ой) больше, чем что-либо другое на вашей кухне — особенно если фасады выкрашены в цвет, который был модным в прошлом десятилетии.
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