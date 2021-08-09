Факты Дня

2 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    До чего же "говорящие" холяцкие фамилии! Огрызко...Разделить Россию ...
  • Валерий Федосеев
    Анжелка зельца ставит раком. Галичане взбунтовавшись будут рвать клоуна на куски.Украина в шоке: М...
  • СанСаныч Демченко
    Да ладна!? А мужики то и не знают, что он ещё и пророк..Как будто это была тайна за 7-ю печатями..Идёт война..до неко...Пророчества Шойгу...

Идеология единого народа

Одним из последствий семидесятилетнего существования на территории исторической России предельно идеологизированного советского государства является то, что значительная часть нашего общества испытывает ностальгию по «руководящей и направляющей».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх