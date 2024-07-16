«Видит Бог и судит». Как власть и собственность раскололи Церковь

970 лет назад произошел окончательный раскол христианской Церкви – на римско-католическую и православную.
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