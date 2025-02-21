Психолог Куприна объяснила, как повысить цифровую гигиену у детей

Для этого нужно научить несовершеннолетних созданию сложных паролей для аккаунтов Чтобы защититься от мошенников, детей нужно научить созданию сложных паролей, состоящих из букв, цифр и специальных символов, и использованию разных шифров для аккаунтов, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.