За дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации полицейские привлекли к ответственности жителя Краснодарского края

Сотрудники ОМВД России по Туапсинскому району задержали 45-летнего местного жителя, наносившего краской на тротуар недалеко от своего дома надпись, содержание которой дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии