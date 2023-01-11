Правда.ру

2 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    Вот пусть граждане Грузии и оплакивают его теперь...Иосиф Пригожин об...
  • Сергей Молодушкин
    От этого придурка Зеленского можно ожидать всё, что угодно!Марков: дом в Дне...
  • Валерий
    АРЕСТОПИЗДОБОЛЫЧ ТЫ ЖЕ ГОВОРИЛ ЧТО У РОССИИ РАКЕТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЭТО ТОЧНО ГАЗОВЫЙ БАЛОНЧИК ВЗОРВАЛСЯ, ЗЕМЛЯКИ ОБОГРЕВ...РВ: появилось вид...

Депутат Ямпольская предложила сажать выступающих против СВО артистов и выдавать им "волчий билет"

Депутат Ямпольская предложила сажать выступающих против СВО артистов и выдавать им "волчий билет"

Депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская предложила квалифицировать статьи УК РФ о дискредитации ВС РФ, реабилитации нацизма и экстремизме как особо тяжкие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх