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Орловские новости

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В Хомутово простились с погибшим бойцом Максимом Печилиным

Максим Печилин, 42-летний уроженец Новодеревеньковского района, окончил Воронежский аграрный университет и работал в концерне «Дубки», в январе 2024 года заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.

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