MMORPG-песочница BitCraft Online с открытым исходным кодом появится в раннем доступе 20 июня 2025 годаНезависимый разработчик Clockwork Labs объявил, что их песочница MMORPG Bitcraft Online выйдет 20 июня в раннем доступе через Steam.
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