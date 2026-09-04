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Газета.ру

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Трусова заявила, что баллы за ее прокаты остались на привычном уровне

Трусова заявила, что баллы за ее прокаты остались на привычном уровне

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заявила о стабильности после после получения оценок короткой программы на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

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