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СМИ: в России обсуждают адаптацию налогообложения к новым правилам ОЭСР

В Минфине, Минцифры и ФНС анализируют варианты адаптации российского законодательства к новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

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