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Байконур перестанет быть эксклюзивом для России — легендарный российско-казахстанский космодром превратят в международный космический хаб

Байконур перестанет быть эксклюзивом для России — легендарный российско-казахстанский космодром превратят в международный космический хаб

Необходимость новой модели развития Байконура связана со снижением интенсивности запусков Космодром Байконур в Казахстане в перспективе может превратиться в международный космический хаб, открытый для участия зарубежных государств и частных компаний.

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