Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    В информации непонятно другое- торговали вмееустановоенных месиах- это ясно! А вот то,, чем торговали заготовлено без...На страже уныния:...
  • Александр Жигилий
    Единственно правильный вариант на сегодня глубокой переработки мусора-жто использование установки по полному сжиганию...Володин разбудил ...
  • Раиса Мелькумова
    Скажите, какие реформы у нас прошли на ура? Я не знаю ни одной, ни армейская, ни полицейская, ни образовательная, ни ...Володин разбудил ...

Издевавшиеся над неформалами подростки попали под уголовное дело

Издевавшиеся над неформалами подростки попали под уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении подростков. Ранее они, как считают правоохранители, завели за угол торгового центра сверстников и избили их, а также отрезали волосы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх