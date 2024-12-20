Издевавшиеся над неформалами подростки попали под уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении подростков. Ранее они, как считают правоохранители, завели за угол торгового центра сверстников и избили их, а также отрезали волосы.
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