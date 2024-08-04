Тревожность и Печаль из «Головоломки 2» стали людьми

С выходом долгожданного продолжения анимационного шедевра «Головоломка 2» студия Pixar вновь погружает зрителей в мир, где эмоции и чувства становятся не только главными героями, но и полноценными персонажами с богатой внутренней жизнью.
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