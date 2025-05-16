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"Переговоры с Киевом в Стамбуле не начнутся… тема закрыта": Беспрецедентный ответ Путина сорвал ультиматум Запада. Армия идёт на Киев

"Переговоры с Киевом в Стамбуле не начнутся… тема закрыта": Беспрецедентный ответ Путина сорвал ультиматум Запада. Армия идёт на Киев

Президент России поставил страны Запада в трудное положение буквально за день до начала переговорного процесса, который пока так и не состоялся усилиями Киева, отметил экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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Eduard
Какое трудное положение,их Украина не касается,веры им тоже нет!
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11 час.
Eduard
Вот так воруют землю и власть обещая печеньки и тряся бускми! Украина правда не юусами обошласьа миллиардами!
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11 час.
Андрей
Странно, что автор ссылается на мнение Михаила Хазина... Ведь Хазин всегда в своих выступлениях делал акцент на то, что он не политолог, а специалист в области финансов и экономики... Хотя я, как диванный политолог, согласен с автором, что переговорам в Стамбуле быть не долгими... Россия приехала, чтобы сделать все, чтобы сократить помощь со стороны США Украине, а Украина, наоборот, чтобы эту помощь увеличить... Обе стороны пытаются на деле показать Трампу, что они все сделают, чтобы сбылись предвыборные обещания Трампа в вопросе прекращения войны....
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10 час.
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