"Переговоры с Киевом в Стамбуле не начнутся… тема закрыта": Беспрецедентный ответ Путина сорвал ультиматум Запада. Армия идёт на Киев

Андрей

Странно, что автор ссылается на мнение Михаила Хазина... Ведь Хазин всегда в своих выступлениях делал акцент на то, что он не политолог, а специалист в области финансов и экономики... Хотя я, как диванный политолог, согласен с автором, что переговорам в Стамбуле быть не долгими... Россия приехала, чтобы сделать все, чтобы сократить помощь со стороны США Украине, а Украина, наоборот, чтобы эту помощь увеличить... Обе стороны пытаются на деле показать Трампу, что они все сделают, чтобы сбылись предвыборные обещания Трампа в вопросе прекращения войны....