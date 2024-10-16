О том, что беспилотники стали сегодня главным оружием, не знает только тот, кто совсем не следит за новостями.
Южноуральцы собирают средства на глушилки дронов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Храмов
Глушилки это излучатели и по ним надо наводить как маленькие ракеты так и артиллерию. Этим и уничожают глушилки, а не боьбой с ними разными способами и так до бесконечности борьба с ветрянными мельницами. РВСН.
Ответить
18 час.
СХ
Сергей Храмов
На наших дронах должно быть автоматическое переключнение, когда подавляется канал связи и фиксируется картинка цели на фото и по ней производится удар. Помехи для фото устроить очень сложно. РВСН.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии