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Южноуральцы собирают средства на глушилки дронов

Южноуральцы собирают средства на глушилки дронов

О том, что беспилотники стали  сегодня главным оружием, не знает только тот, кто совсем не следит за новостями.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Глушилки это излучатели и по ним надо наводить как маленькие ракеты так и артиллерию. Этим и уничожают глушилки, а не боьбой с ними разными способами и так до бесконечности борьба с ветрянными мельницами. РВСН.
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
На наших дронах должно быть автоматическое переключнение, когда подавляется канал связи и фиксируется картинка цели на фото и по ней производится удар. Помехи для фото устроить очень сложно. РВСН.
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18 час.

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