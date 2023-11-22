ТАС: США используют на Тайване те же методы эскалации, что и на Украине

Госдеп США разыграет с Китаем «украинский сценарий». Он спровоцирует прокси-конфликт через Тайвань, чтобы загрузить заказами свою военную промышленность, заявил в статье на сайте The American Thinker писатель Брайан Робертсон.
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