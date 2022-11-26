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Тверичанам объяснили, что делать со смартфоном после мороза

Тверичанам объяснили, что делать со смартфоном после мороза

Смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения в помещение с улицы в мороз, так как устройству необходимо некоторое время побыть при комнатной температуре, рассказал  РИА Новости руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов.

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