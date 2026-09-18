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Татар-информ

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«Всем злюкам — большой привет!»: Плющенко-старший и младший ответили критикам

«Всем злюкам — большой привет!»: Плющенко-старший и младший ответили критикам

Фото: соцсети Плющенко Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко вышли на связь с болельщиками после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре.

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