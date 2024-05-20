17 дорог к детским досуговым учреждениям отремонтируют в Иркутской области

В рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” в 2024 году в Иркутской области приведут в порядок 26,7 километра дорог, ведущих к детским учреждениям досуга и развлечения, сообщает областное правительство.
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