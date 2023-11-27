Крупнейший в мире айсберг может создать серьезные проблемы для миллионов животных и птиц

В центре спутникового снимка айсберг А23а / © Исследователи Британской антарктической службы изучили спутниковые снимки и обнаружили, что за последние несколько лет расположение айсберга А23а значительно изменилось.
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