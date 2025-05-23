Мерц выступает за санкции ЕС против "Северных потоков" по неприличной причине

Канцлер ФРГ боится даже разговоров о газопроводе "Северный поток"Photobank читайте на monocle.ruКанцлер ФРГ боится даже разговоров о газопроводе "Северный поток"Как выясняется, у канцлера ФРГ Фридриха Мерца обнаружилась причина выступать за введение санкций Евросоюза против газопроводов "Северный поток", и он действительно за них выступает.
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