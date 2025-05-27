В наше время, когда спрос на высококачественный цифровой контент растет, а конкуренция на видеоплатформах усиливается с каждым днем, специалисты, умеющие сочетать традиционные кинематографические техники с потребностями современных платформ, ценятся как никогда.
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