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Диджитал-продюсер — о том, как создать контент и привлечь аудиторию

Диджитал-продюсер — о том, как создать контент и привлечь аудиторию

В наше время, когда спрос на высококачественный цифровой контент растет, а конкуренция на видеоплатформах усиливается с каждым днем, специалисты, умеющие сочетать традиционные кинематографические техники с потребностями современных платформ, ценятся как никогда.

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