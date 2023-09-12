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Три миллиона рублей распределят между победителями грантового конкурса «Движения Первых»

Три миллиона рублей распределят между победителями грантового конкурса «Движения Первых»

Подать заявку могут команды активистов от трех человек. На суд жюри команды могут представить до двух проектов по 13 направлениям, среди которых образование, наука, культура, волонтерство, патриотизм, спорт, медиа, дипломатия, экология и другие.

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