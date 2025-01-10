Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Воздушная тревога охватила Киев и шесть областей Украины

Воздушная тревога охватила Киев и шесть областей Украины

На Украине в Киеве и Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, сообщают официальные источники оповещения населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх