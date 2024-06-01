Валить иль не валить?

Борис Леонтьев

Насколько я помню своими РЭБ мы перекрывали всё Чёрное море. Так что уронить американские БПЛА мы можем и в нейтральных водах. Только вот что-то об этом ничего не слышно. А ведь это гораздо эффективнее чем сбивать их ракетами и БПЛА. Причём тут и придраться к нам будет трудно особенно если включаться РЭБ будет не постоянно, а ненадолго. Вышло судно или подлодка в море в нейтральные воды, засекли рядом БПЛА или самолёт разведки НАТО, включили на пару минут генератор белого шума, чтобы всё глушил в радиусе нескольких морских миль. Объект задурил и упал в море — выключили. Поди разберись когда судно ушло кто, где и что включал когда судно с точки уйдёт на 5 - 10 миль. Можно даже на таких судах и подлодках иметь команды подводных пловцов для быстрого подъема упавших объектов. А то Чёрное море глубокое упадёт на дно — уже хрен поднимешь. Можно и направленным мощным импульсом долбануть.Тоже через пару минут уже никто не определит