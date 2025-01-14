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Хара под огнём: спасение командира в Запорожской области

Хара под огнём: спасение командира в Запорожской области

Русский боец с позывным Хара спас раненого командира, преодолев 8 км ползком под огнем в Запорожской области.

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