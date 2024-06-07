В Гагаринском районе Смоленской области полицейскими выявлен факт нарушения миграционного законодательства

В рамках проведения 1-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024» сотрудниками УВМ УМВД России по Смоленской области при поддержке сотрудников управления Росгвардии по Смоленской области в ходе проведения проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства Российской Федерации в селе Карманово Гагаринского района выявлено 22 иностранных гражданина, которые осуществляли трудовую деятельность на строительстве жилого дома, не имея патента на осуществление трудовой деятельности на территории Смоленской области.
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