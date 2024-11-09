Как сделать жесткое мясо нежным и сочным: секретный маринад от шеф-повара! Юлия ЧелкановаМясо, которое на первый взгляд кажется жестким и неаппетитным, может стать настоящим кулинарным шедевром, если знать некоторые секреты приготовления.