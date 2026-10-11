22 фото, на которых все настолько плохо, что даже… хорошо

Бывают, ноги от ушей, а бывают руки из… того самого места. Так вот, у авторов этих «творений» вроде бы и с руками все нормально, а все равно получилась какая-то ерунда.
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