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СМИ: число погибших при частичном обрушении жилого дома в Батуми возросло до пяти человек

СМИ: число погибших при частичном обрушении жилого дома в Батуми возросло до пяти человек

ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми тело еще одного погибшего, число жертв обрушения здания возросло до пяти человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".

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