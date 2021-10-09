СМИ: число погибших при частичном обрушении жилого дома в Батуми возросло до пяти человек

ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми тело еще одного погибшего, число жертв обрушения здания возросло до пяти человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
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