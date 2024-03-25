Парень из Уфы решил продать рекламу на своей корове. На предложение откликнулась питерская компания по печати на одежде — Ямайка.
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Парень из Уфы решил продать рекламу на своей корове. На предложение откликнулась питерская компания по печати на одежде — Ямайка.