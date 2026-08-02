Страна и люди
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Страна и люди

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За что же погибали русские в первую мировую войну?

Ежегодно 1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне.   По сему  случаю   хочу  напомнить пост из  старой тетради,  представляющий   собой  ответы  красному  троллю (да, в годовщину  начала  второй  отечественной  войны у  красных  троллей всегда  случаются   обострения), который   заламывал  ручонки  и вопрошал  "Во имя каких целей погибли 10 млн русских людей в первую мировую?"Давайте   же посмотрим, что ответил красному троллю добрый анонимус.

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