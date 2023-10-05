Тверские транспортные полицейские встретились с ветераном уголовного розыска Сергеем Егоровым

В преддверии празднования 105-ой годовщины уголовного розыска сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте встретились с ветераном службы Егоровым Сергеем Васильевичем, поздравив его с профессиональным праздником и вручив памятный подарок.