Путин велел вернуть в работу отложенный проект дороги через перевал

Речь идет о 25-километровой дороге «Белогорск-Приветное» в Крыму через перевал Кок-Асан-Богаз. На совещании по развитию курортной сферы под председательством Владимира Путина президент задал главе Крыма вопрос о строительстве автомобильных съездов с трассы «Таврида» к курортным городам.