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Путин велел вернуть в работу отложенный проект дороги через перевал

Путин велел вернуть в работу отложенный проект дороги через перевал

Речь идет о 25-километровой дороге «Белогорск-Приветное» в Крыму через перевал Кок-Асан-Богаз. На совещании по развитию курортной сферы под председательством Владимира Путина президент задал главе Крыма вопрос о строительстве автомобильных съездов с трассы «Таврида» к курортным городам.

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