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В Чехии в городе Тишнове полиция задержала мужчину, который ранил шесть человек

В Чехии в городе Тишнове полиция задержала мужчину, который ранил шесть человек

ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.

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