Ивлев: логистические цепочки поставок вооружений ВСУ определены как цели

Депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что логистические маршруты поставок вооружений для ВСУ из зарубежных стран были тщательно изучены и отмечены на картах как приоритетные цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии