Лидеры США, Великобритании, Италии, Франции и ФРГ обсудили ситуацию в Израиле

Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и Германии в ходе беседы по телефону обсудили палестинско-израильский конфликт и осудили действия ХАМАС, поддержав при этом Израиль, сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии