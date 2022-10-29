Театр абсурда

8 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    И куда же они уезжают, бросив жилье, мебель, вообще все, что в доме и нажито за десятилетия?  Все останется  озверевш...Херсон и сложные ...
  • Svetlana Kuzmina
    ...Мелкобритания - отличное название для этого гадюшника😂Англосаксы, есть ...
  • лина любимцева
    Все прямо с такой надеждой ждут выборы в американский конгресс, ДА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!! То же самое будет, только в ...Зеленский на крюч...

Зеленский на крючке недееспособности

Зеленский на крючке недееспособности

До 8 ноября 2022 года, то есть выборов в Конгресс США осталось совсем чуть-чуть, и практически уже на физическом уровне чувствуется, как преют штанишки у украинского фюрера и доморощенных, но таких же кровавых неонацистов Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх