Депутаты Европарламента устроили демарш против Совета ЕС, требуя помощи Украине

Абсолютное большинство депутатов Европарламента выступили против закрытия бюджета Совета Евросоюза. Они потребовали сначала выделить деньги на системы противоракетной обороны для Украины, сообщили «Известия».
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