В США заявили об ухудшении ситуации на Украине

Ситуация на Украине становится хуже. Об этом 17 января заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом по поводу выделения крупного пакета военной помощи Киеву.
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