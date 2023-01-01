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1 января кировчанам советуют тепло проводить старый год и радостно встретить Новый

1 января кировчанам советуют тепло проводить старый год и радостно встретить Новый

Поздравляем земляков с самым волшебным зимним праздникомНаши дорогие читатели, наши замечательные вятчане! Спасибо сердечное, что весь минувший год вы были с нами, спасибо за ваши любопытные комментарии, за вашу поддержку и интерес к порталу!Примите наши поздравления с Новым годом! Он будет тёплым, добрым и милостивым ко всем нам — мы точно знаем! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть вас радует каждый прожитый день, пусть близкие обожают вас по-прежнему, друзья будут надёжными, и здоровье не подкачает! С Новым прекрасным годом! Ура!!!  .

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