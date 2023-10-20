Самолет Москва-Томск приземлился с одним двигателем в Новосибирске

По данным прокуратуры, посадка прошла штатно, на борту самолета находилось 165 пассажиров<strong>Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 рейса Москва-Томск совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, <a href="https://epp.
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